Лавров: Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против Москвы
12 марта 202503:28
Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться от американских властей гарантии применения ядерного оружия против Москвы, сообщает RT со ссылкой на заявление главы МИД России Сергей Лаврова.
По словам дипломата, Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока США не дадут ему гарантии, «что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием».
Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал требования Зеленского о ядерном оружии «несерьезными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru