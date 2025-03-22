Уиткофф: Киев согласился провести выборы

«Они согласились... Выборы на Украине будут», - рассказал политик в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране проведут после отмены военного положения. По его словам, никто не будет ничего специально откладывать.

