Уиткофф: Киев согласился провести выборы
22 марта 202503:53
Украинские власти согласились с проведением выборов в стране. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Они согласились... Выборы на Украине будут», - рассказал политик в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране проведут после отмены военного положения. По его словам, никто не будет ничего специально откладывать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru