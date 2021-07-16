Лавров заявил об ухудшении ситуации в Афганистане

Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности».

Лавров отметил, что это связано с выводом войск США из региона, теперь нестабильность может распространиться и на соседние страны.

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Министр подчеркнул, что российская сторона выступает за активный диалог между сторонами конфликта, а также за расширение форматов переговоров.

Ранее сообщалось, что Узбекистан, США и Пакистан и Афганистан договорились о новом формате четырехсторонних консультация для поддержки мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСергей Лавров
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