Лавров заявил об ухудшении ситуации в Афганистане

Министр подчеркнул, что российская сторона выступает за активный диалог между сторонами конфликта, а также за расширение форматов переговоров.

Ранее сообщалось, что Узбекистан, США и Пакистан и Афганистан договорились о новом формате четырехсторонних консультация для поддержки мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

