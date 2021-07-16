Узбекистан, США и Пакистан договорились о консультациях с Афганистаном

Узбекистан, США и Пакистан и Афганистан договорились о новом формате четырехсторонних консультация для поддержки мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Платформа взаимодействия направлена не только на расширение регионального сотрудничества, но и на поддержку афганского мирного процесса и последующего урегулирования ситуации.

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Стороны приняли решение встретиться в ближайшее время для определения условий и деталей сотрудничества.

США на этой неделе планируют начать эвакуацию афганцев, которые помогали американцам, сообщило Associated Press. Ранее президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме говорил, что такая эвакуация начнется в июле. Как передает ТАСС, всего помощь американцам во время пребывания их военного контингента в Афганистане оказывали 18 тысяч граждан этой страны, многие работали переводчиками. Теперь они, как и члены их семей, находятся в очереди на получение миграционной визы.

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