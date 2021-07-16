Узбекистан, США и Пакистан договорились о консультациях с Афганистаном

Узбекистан, США и Пакистан и Афганистан договорились о новом формате четырехсторонних консультация для поддержки мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Платформа взаимодействия направлена не только на расширение регионального сотрудничества, но и на поддержку афганского мирного процесса и последующего урегулирования ситуации.