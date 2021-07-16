Узбекистан, США и Пакистан договорились о консультациях с Афганистаном
Узбекистан, США и Пакистан и Афганистан договорились о новом формате четырехсторонних консультация для поддержки мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
Платформа взаимодействия направлена не только на расширение регионального сотрудничества, но и на поддержку афганского мирного процесса и последующего урегулирования ситуации.
Стороны приняли решение встретиться в ближайшее время для определения условий и деталей сотрудничества.
США на этой неделе планируют начать эвакуацию афганцев, которые помогали американцам, сообщило Associated Press. Ранее президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме говорил, что такая эвакуация начнется в июле. Как передает ТАСС, всего помощь американцам во время пребывания их военного контингента в Афганистане оказывали 18 тысяч граждан этой страны, многие работали переводчиками. Теперь они, как и члены их семей, находятся в очереди на получение миграционной визы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Грузовое судно село на мель на реке Дон
- На Олимпиаде в Токио впервые госпитализировали члена команды с коронавирусом
- Россиянам стали реже выдавать автокредиты
- Прощание с Петром Мамоновым пройдет 17 июля
- Узбекистан, США и Пакистан договорились о консультациях с Афганистаном
- Ростех показал новую разработку истребителя
- Число жертв наводнения в ФРГ выросло до 80
- В Москве второй день подряд будет гроза
- В Великобритании выпустили оперу об отравлении Александра Литвиненко
- Росстат узнал, у скольких семей в России нет автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru