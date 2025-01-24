Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к переговорам

Каких-либо признаков готовности Украины и Запада к мирным переговорам объективно не наблюдается. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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По его словам, вместо этого, на фоне разговоров о необходимости мирных переговоров, «продолжаются западные военные поставки ВСУ, идёт разработка ультиматумов».

«Продолжает действовать юридический запрет на переговоры и не решается вопрос легитимности украинской власти», - заключил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, Киеву нужны гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияУкраинаМИД РФСергей Лавров

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