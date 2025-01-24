«Устроит капитуляция »: В Госдуме назвали условия России на переговорах с Трампом по Украине

«Нас, конечно, полностью устроит безоговорочная капитуляция Украины, устранение первоначальных причин этого конфликта. Это подразумевает внеблоковый статус Украины, признание освобожденных субъектов РФ, признание и защита прав русскоязычного населения на территории Украины. Выполнению этих условий должен способствовать Трамп, если он выступает посредником урегулирования. Выход ВСУ из Курской области даже не упоминаю, так как это аксиома», - отметил он.

По его словам, переговоры будут носить непростой характер, поэтому Трамп, вероятно, попытается надавить на Москву через Китай.

«Я уверен, что Владимир Владимирович будет делать все, чтобы отстаивать интересы нашего государства, нашего народа на переговорах. Если переговоры будут, они будут носить непростой характер, потому что Зеленский будет пытаться продолжать вести агрессивную политику в отношении нашего государства. А нынешнее положение Украины выгодно для стран Запада и США, они будут пытаться для себя выторговать некоторые преимущества. Убежден в том, что у них это не получится. Думаю, что США будут пытаться использовать Китай, чтобы надавить на нас, так как у нас отношения дружеские и конструктивные. Но нужно понимать, что Китай и Россия – это суверенные государства, которые не зависят от США», - заключил Швыткин.

С ним согласился сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов, который подчеркнул, что Россия не пойдет на уступки.

«Все основные условия были сформулированы нашим президентом неоднократно. Они и были причинами начала проведения СВО. Наша позиция не менялась, что мы и транслируем всем нашим партнерам и Западу. Другое дело, будет ли готов Трамп адекватно учитывать эту позицию. Что касается Зеленского, с ним все понятно, это нелегитимный деятель, который лично виновен в тягчайших преступлениях ВСУ. Трамп не любит Зеленского, это тоже ясно. Какие практические выводы из этого сделает администрация Трампа, посмотрим. Пока идут противоречивые заявления, включая заявления ультимативного характера. Ультиматумами с нами разговаривать бесполезно. Если Трамп это поймет, шанс на диалог появится. Про уступки никто не говорит, с нашей стороны не будет никаких уступок, речь идет о долгосрочной безопасности России», - подытожил собеседник НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал завершить СВО, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США и другие страны, напоминает «Радиоточка НСН».

