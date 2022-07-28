Лавров заявил об очереди из стран, желающих вступить в ШОС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что повестка дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде «вырисовывается очень солидной и насыщенной», сообщает РИА Новости.
По его словам, в преддверии мероприятия выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к организации.
«Особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнёры по диалогу», — подчеркнул российский министр.
Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия официально подала заявку на присоединение к организации в качестве полноправного члена.
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