Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

«Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена», — цитирует Чжан Мина РИА Новости.

Сейчас Белоруссия, а также Афганистан и Монголия являются государствами-наблюдателями организации, отмечает РИА ФАН.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Минск подал заявку на вступление в ШОС, процедура по вступлению Белоруссии в организацию стартует на сентябрьском саммите в Самарканде, сообщает телеканал «360».

