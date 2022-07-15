Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Белоруссия направила заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, организация готова начать необходимые юридические процедуры. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
«Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена», — цитирует Чжан Мина РИА Новости.
Сейчас Белоруссия, а также Афганистан и Монголия являются государствами-наблюдателями организации, отмечает РИА ФАН.
Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Минск подал заявку на вступление в ШОС, процедура по вступлению Белоруссии в организацию стартует на сентябрьском саммите в Самарканде, сообщает телеканал «360».
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