Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Белоруссия направила заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, организация готова начать необходимые юридические процедуры. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Совет министров Белоруссии одобрил заявку на членство республики в ШОС

«Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена», — цитирует Чжан Мина РИА Новости.

Сейчас Белоруссия, а также Афганистан и Монголия являются государствами-наблюдателями организации, отмечает РИА ФАН.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Минск подал заявку на вступление в ШОС, процедура по вступлению Белоруссии в организацию стартует на сентябрьском саммите в Самарканде, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ШОСБелоруссия
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