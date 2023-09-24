Лавров заявил о создании США новых военных союзов на Востоке

Соединенные Штаты создают новые военные союзы со странами Востока. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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США создают враждебно-настроенные союзы под своим руководством, отметил министр. Лавров считает, что это является продолжением политики экспансии НАТО.

Глава МИД РФ напомнил о создании союзов США с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Лавров ранее заявил, что утверждения об использовании Россией иранских беспилотников в зоне спецоперации не имеют под собой никаких оснований, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров

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