Лавров заявил о создании США новых военных союзов на Востоке
Соединенные Штаты создают новые военные союзы со странами Востока. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
США создают враждебно-настроенные союзы под своим руководством, отметил министр. Лавров считает, что это является продолжением политики экспансии НАТО.
Глава МИД РФ напомнил о создании союзов США с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
Лавров ранее заявил, что утверждения об использовании Россией иранских беспилотников в зоне спецоперации не имеют под собой никаких оснований, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru