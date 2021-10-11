Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам от COVID-19
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил отсутствие договоренности о взаимном признании вакцин от коронавируса между Москвой и Брюсселем, сообщают «Известия».
По словам главы ведомства, этому мешает целый ряд причин, в том числе предвзятое отношение к российским препаратам.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru