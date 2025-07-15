Лавров: РФ желает понять, что стоит за словами Трампа о сроке урегулирования

Он напомнил, что раньше глава Белого дома уже заявлял и о 24 часах, и о 100 днях.

«Мы всё это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», - указал российский министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым, сообщает RT.



