Лавров: РФ желает понять, что стоит за словами Трампа о сроке урегулирования
15 июля 202514:55
Российское руководство желала бы понять, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о 50 днях на урегулирование на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что раньше глава Белого дома уже заявлял и о 24 часах, и о 100 днях.
«Мы всё это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», - указал российский министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru