Лавров: РФ желает понять, что стоит за словами Трампа о сроке урегулирования

Российское руководство желала бы понять, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о 50 днях на урегулирование на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Постпред США при НАТО: Жду реакцию Путина на слова Трампа

Он напомнил, что раньше глава Белого дома уже заявлял и о 24 часах, и о 100 днях.

«Мы всё это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», - указал российский министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым, сообщает RT.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампСШАСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры