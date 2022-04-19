Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

Лавров подчеркнул, что российская спецоперация, «как уже было объявлено с самого начала», направлена на полное освобождение республик Донбасса.

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», — указал глава МИД.

