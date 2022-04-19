Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
19 апреля 202212:52
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующего этапа военной спецоперации на Украине. Об этом глава МИД рассказал в интервью телеканалу India Today.
Лавров подчеркнул, что российская спецоперация, «как уже было объявлено с самого начала», направлена на полное освобождение республик Донбасса.
«Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», — указал глава МИД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru