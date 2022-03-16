Лавров заявил о готовности России к новым контактам с Украиной

«Но желательно понимать, какая добавленная стоимость от таких контактов, прежде всего. А также как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием устойчивого переговорного процесса — белорусского канала», — рассказал министр в интервью телеканалу РБК.

Глава МИД напомнил о просьбе президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи министров из РФ и Украины на полях дипломатического форума в Анталье. Лавров встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который в ходе встречи «заявил, что прибыл туда не для того, чтобы повторять публичные заявления», однако «никаких новых идей и не выдвинул».

