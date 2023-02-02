Лавров заявил, что Зеленский ощущает себя несамостоятельной фигурой
Президент Украины Владимир Зеленский ощущает себя «несамостоятельной фигурой» и осознает, что им манипулируют. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
Как отметил министр, никто не попытался убедить украинскую администрацию в необходимости мирных переговоров. Кроме того, никто не одернул Зеленского, заявлявшего, что он «не понимает», кто в России принимает решения.
«Он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях», — предположил Лавров.
Ранее Зеленский сообщил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Политик указал, что ему «неинтересно» разговаривать с российским лидером. Кроме того, по словам Зеленского, он «не понимает, кто принимает решения в России».
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