Лавров заявил, что выступает за мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «однозначно» выступает за мир. Об этом глава МИД рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Лавров заявил, что Зеленский ощущает себя несамостоятельной фигурой

По словам главы внешнеполитического ведомства, он не разделяет философию «хочешь мира — готовься к войне».

«Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира - будь готов всегда себя защищать"», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что гибридная война России с Западом почти стала «настоящей».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры