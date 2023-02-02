Лавров заявил, что выступает за мир

По словам главы внешнеполитического ведомства, он не разделяет философию «хочешь мира — готовься к войне».

«Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира - будь готов всегда себя защищать"», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что гибридная война России с Западом почти стала «настоящей».

