Лавров заявил, что выступает за мир
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «однозначно» выступает за мир. Об этом глава МИД рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам главы внешнеполитического ведомства, он не разделяет философию «хочешь мира — готовься к войне».
«Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира - будь готов всегда себя защищать"», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава российского МИД заявил, что гибридная война России с Западом почти стала «настоящей».
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