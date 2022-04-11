Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм Европы

Скорость, с которой волна русофобии распространилась в Европе, говорит о том, что латентный расизм всегда там присутствовал. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

Лавров отметил, что ситуация с дискриминацией русских продемонстрировала, что политкорректности и других условностей на Западе больше нет. Глава МИД также сравнил ситуацию с Гитлером, который натравливал общество против евреев и славян.