Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм Европы

Скорость, с которой волна русофобии распространилась в Европе, говорит о том, что латентный расизм всегда там присутствовал. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

Лавров отметил, что ситуация с дискриминацией русских продемонстрировала, что политкорректности и других условностей на Западе больше нет. Глава МИД также сравнил ситуацию с Гитлером, который натравливал общество против евреев и славян.

«Вам не будет прощения!» В Европе началась дискриминация россиян «за паспорт»

«Сейчас русский - это команда "фас"», - заявил Лавров.

Министр добавил, что беспокойство у него вызывают и призывы украинских политиков дискриминировать и подвергать остракизму русских.

В марте глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов также заявлял, что начавшаяся в Европе борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РасизмСергей Лавров
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