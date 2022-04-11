Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм Европы
Скорость, с которой волна русофобии распространилась в Европе, говорит о том, что латентный расизм всегда там присутствовал. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».
Лавров отметил, что ситуация с дискриминацией русских продемонстрировала, что политкорректности и других условностей на Западе больше нет. Глава МИД также сравнил ситуацию с Гитлером, который натравливал общество против евреев и славян.
«Сейчас русский - это команда "фас"», - заявил Лавров.
Министр добавил, что беспокойство у него вызывают и призывы украинских политиков дискриминировать и подвергать остракизму русских.
В марте глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов также заявлял, что начавшаяся в Европе борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.
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