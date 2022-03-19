В МИД обвинили Европу в расизме на фоне «борьбы со всем русским»
Начавшаяся в Европе борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, считает глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, российская сторона рассчитывает, что европейские столицы «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».
«А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место... взвешенным шагам», — подчеркнул Парамонов.
Как отметил глава первого европейского департамента МИД, власти Италии на фоне антироссийской истерии забыли о действующих двусторонних договорах, успешном опыте сотрудничества и подключились к «остервенелой русофобской кампании».
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