В МИД обвинили Европу в расизме на фоне «борьбы со всем русским»

Как отметил дипломат, российская сторона рассчитывает, что европейские столицы «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».

«А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место... взвешенным шагам», — подчеркнул Парамонов.

Как отметил глава первого европейского департамента МИД, власти Италии на фоне антироссийской истерии забыли о действующих двусторонних договорах, успешном опыте сотрудничества и подключились к «остервенелой русофобской кампании».

