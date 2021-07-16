Лавров заявил, что в урегулировании в Афганистане должны участвовать талибы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование в Афганистане должно быть политическим, в том числе с участием представителей «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН).
Он подчеркнул, что все усилия России нацелены на то, чтобы конфликт разрешался при участии всех этнических и иных групп в Афганистане. «Включая, конечно же, талибов, как часть пуштунского народа», - заявил Лавров журналистам на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте.
По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы на Афганистане был хаос не только потому, что не хочет «перелива» этого хаоса в соседние страны, но и потому, что желает добра афганскому народу «Народы, проживающие в Афганистане, должны жить мирно, в стабильно развивающемся обществе, без угроз терроризма и наркобизнеса.
Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а переговоры с талибами ведет для обеспечения собственной безопасности и безопасности союзников по ОДКБ.
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