Лавров заявил, что в международных отношениях наступил момент истины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время мировому сообществу предстоит решить, будет ли человечество следовать Уставу Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, российский министр отметил, что альтернатива - диктат отдельной стороны с группой сателлитов.
«Мы сейчас находимся на таком этапе... когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН», — подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД добавил, что откладывать решение данного вопроса невозможно.
Ранее Лавров заявил, что Запад проводит по отношению к Москве озлобленную и остервенелую политику, что обусловлено не только началом спецоперации на Украине, но и тем, что эту страну сделали «плацдармом для окончательного подавления России».
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