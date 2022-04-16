«Театр абсурда»: В МИД раскритиковали действия США по исключению России из СПЧ ООН

«США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека», — указал дипломат в беседе с РИА Новости.

Вершинин подчеркнул, что из 12 основных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним Вашингтон ратифицировал только пять и до сих пор не присоединился, например, к Конвенциям о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о правах ребенка, о правах инвалидов, пакту об экономических, социальных и культурных правах.

По словам замглавы МИД, США не изжили проявления расизма и расовой дискриминации, не раз развязывали войны во всех регионах мира и нарушали права человека и международное гуманитарное право в разных странах.

Вершинин заключил, что такую ситуацию, когда страна с подобным «послужным списком» берется решать судьбу государства в СПЧ, можно назвать лишь «театром абсурда».

