Лавров заявил, что Столтенберг потерял связь с реальностью

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», - цитирует ТАСС Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва не воспринимает всерьёз слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о необходимости диалога России и НАТО.

