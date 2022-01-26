Лавров заявил, что Столтенберг потерял связь с реальностью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью, а его заявления сложно рассматривать всерьез. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам заявление генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

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«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», - цитирует ТАСС Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва не воспринимает всерьёз слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о необходимости диалога России и НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергСергей Лавров
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