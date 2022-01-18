Лавров попросил Блинкена не тиражировать спекуляции о «российской агрессии»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал США не распространять спекуляции о якобы «российской агрессии». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
На сайте Госдепартамента США отмечается, что главной темой разговора стало российское предложение по гарантиям безопасности.
Блинкен также подчеркнул важность продолжения диалога для снятия напряженности. В то же время, госсекретарь США заявил, что в обсуждение вопросов безопасности должна быть включена Украина.
Блинкен напомнил о «незыблемой поддержке» США суверенитета Украины и ее территориальной целостности.
На сайте МИД России уточняется, что Лавров настоятельно попросил Блинкена убедить Киев в полном объеме выполнить Минские соглашения.
Также стороны обсудили возможность контактов в ближайшее время.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести с Россией совместные брифинги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru