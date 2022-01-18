Лавров попросил Блинкена не тиражировать спекуляции о «российской агрессии»

На сайте Госдепартамента США отмечается, что главной темой разговора стало российское предложение по гарантиям безопасности.

Блинкен также подчеркнул важность продолжения диалога для снятия напряженности. В то же время, госсекретарь США заявил, что в обсуждение вопросов безопасности должна быть включена Украина.

Блинкен напомнил о «незыблемой поддержке» США суверенитета Украины и ее территориальной целостности.

На сайте МИД России уточняется, что Лавров настоятельно попросил Блинкена убедить Киев в полном объеме выполнить Минские соглашения.

Также стороны обсудили возможность контактов в ближайшее время.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести с Россией совместные брифинги.

