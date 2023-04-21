Лавров заявил, что США объявили крестовый поход России
США объявили крестовый поход против России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, российско-американских отношений не существует. Москва и Вашингтон лишь по необходимости обсуждают те проблемы, которые возникают в деятельности посольств двух стран. «Ну, и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны-хозяйки ООН», – заявил глава российской дипломатии.
Как отметил министр, американские власти устроили крестовый поход против законных интересов России, ее культуры и традиций.
Ранее российский министр заявил, что США могут обмануть в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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