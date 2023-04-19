Лавров: США могут обмануть в любой момент
Всем известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Он ответил на вопрос о том, что Вашингтон намекал на возможность снятия ограничений с Венесуэлы, но потом пригрозил еще большим давлением. По словам главы МИД РФ, Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания.
Лавров отметил, что Венесуэла подвергается сильнейшим незаконным санкциям.
Напомним, Лавров 17 апреля начал свое турне по странам Латинской Америки. Поездка министра продлится до 21 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru