Лавров: США могут обмануть в любой момент

Он ответил на вопрос о том, что Вашингтон намекал на возможность снятия ограничений с Венесуэлы, но потом пригрозил еще большим давлением. По словам главы МИД РФ, Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания.

Лавров отметил, что Венесуэла подвергается сильнейшим незаконным санкциям.

Напомним, Лавров 17 апреля начал свое турне по странам Латинской Америки. Поездка министра продлится до 21 апреля.

