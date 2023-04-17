Лавров начинает турне по Латинской Америке
Глава МИД России Сергей Лавров 17 апреля начинает свое турне по странам Латинской Америки, сообщает ТАСС.
Поездка министра продлится до 21 апреля. Турне главы российской дипломатии начнется с Бразилии. Затем он посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.
В Бразилии одной из тем переговоров станет ситуация вокруг Украины, а также предложение Бразилиа о посредничестве в поиске путей выхода из конфликта. Ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
По словам Лаврова, переговоры по урегулированию ситуации на Украине возможны лишь на основе учета интересов и озабоченностей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru