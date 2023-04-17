Лавров начинает турне по Латинской Америке

Поездка министра продлится до 21 апреля. Турне главы российской дипломатии начнется с Бразилии. Затем он посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

В Бразилии одной из тем переговоров станет ситуация вокруг Украины, а также предложение Бразилиа о посредничестве в поиске путей выхода из конфликта. Ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

По словам Лаврова, переговоры по урегулированию ситуации на Украине возможны лишь на основе учета интересов и озабоченностей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

