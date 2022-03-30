Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем
Россия заинтересована в устойчивом развитии отношений с Китаем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.
«Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно», - приводит РИА Новости слова Лаврова.
Он отметил, что встреча с Ван И только подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.
Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что важно избежать создания союза России и Китая.
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