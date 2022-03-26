Боррель предупредил о дисбалансе из-за союза России и Китая
Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель считает, что важно избежать создания союза России и Китая. В этом случае санкционное давление на Москву будет более эффективным, передает РИА Новости.
«Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал он на международной конференции «Доха форум» в Катаре.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег.
«Все преодолеем. Все пройдет, и это тоже. Законы не мешают иностранным компаниям находиться в России. Мы, наоборот, сейчас максимально либерализуем, в том числе деятельность ретейла, и создаем максимум благоприятных условий. Свято место пусто не бывает: уйдут одни – значит, появятся другие. Возможно, это будут те азиатские компании, которые хотят заработать. Тем более сейчас установлен максимально либеральный вход на рынок», - отметил он.
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