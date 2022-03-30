Лавров прибыл с визитом в Китай
30 марта 202208:19
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сергей Лавров прибыл в китайский город Туньси», — говорится в сообщении дипломата в Telegram.
В среду глава российского МИД проведет двусторонние встречи с зарубежными коллегами, пишет «Свободная пресса». Днем позже министры иностранных дел встретятся в формате стран-соседей Афганистана, отмечает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru