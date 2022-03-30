Лавров прибыл с визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров рассказал о переломном этапе истории мира

«Сергей Лавров прибыл в китайский город Туньси», — говорится в сообщении дипломата в Telegram.

В среду глава российского МИД проведет двусторонние встречи с зарубежными коллегами, пишет «Свободная пресса». Днем позже министры иностранных дел встретятся в формате стран-соседей Афганистана, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайМИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры