Лавров заявил, что Россия США начали отходить «от края пропасти»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон начали отходить «от края пропасти» в двусторонних отношениях. По его словам, на прошедших накануне в Эр-Рияде переговоров представители американской делегации выразили интерес «устранить препоны» на пути потенциальных проектов с Россией.

По словам министра, переговоры ознаменовали начало «движения к нормализации отношений на всех направлениях». Есть намерение решать помимо кризиса на Украине, по словам Лаврова, восстанавливать и увеличивать партнерство в торгово-экономической и геополитической сфере между РФ и США.