Лавров заявил, что Россия США начали отходить «от края пропасти»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон начали отходить «от края пропасти» в двусторонних отношениях. По его словам, на прошедших накануне в Эр-Рияде переговоров представители американской делегации выразили интерес «устранить препоны» на пути потенциальных проектов с Россией.
По словам министра, переговоры ознаменовали начало «движения к нормализации отношений на всех направлениях». Есть намерение решать помимо кризиса на Украине, по словам Лаврова, восстанавливать и увеличивать партнерство в торгово-экономической и геополитической сфере между РФ и США.
В ходе выступления на правительственном часе в Госдуме глава МИД отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Саудовской Аравии подчеркнул, что команда президента Дональда Трампа исходит из признания национальных интересов государств. Как передал слова госсекретаря Лавров, Трамп понимает, что «одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО». По мнению российского министра, «это сигнал о том, что он понимает нашу позицию».
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил ранее НСН, что позитивно оценивает факт начала диалога между Россией и США по украинскому вопросу. Прогнозов он делать не стал, высказав мненние, что все стороны должны пойти на компромиссы.
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