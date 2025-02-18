«Одна ступенька»: Переговоры США и РФ назвали попыткой разморозить отношения

Переговоры России и США в Саудовской Аравии являются попыткой разморозить двусторонние отношения: реальный диалог начнется тогда, когда президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде «по всем вопросам» завершились спустя 4,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, РФ и США договорились учитывать интересы друг друга. Он отметил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, вряд ли она состоится на следующей неделе. По словам Ушакова, отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Блохин назвал прошедшие переговоры «транзитными».