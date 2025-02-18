«Одна ступенька»: Переговоры США и РФ назвали попыткой разморозить отношения
Даже если США решат выйти из украинского конфликта, Киев сможет продержаться «по инерции» еще год-два с финансовой помощью европейских стран, отметил в эфире НСН Константин Блохин.
Переговоры России и США в Саудовской Аравии являются попыткой разморозить двусторонние отношения: реальный диалог начнется тогда, когда президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде «по всем вопросам» завершились спустя 4,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, РФ и США договорились учитывать интересы друг друга. Он отметил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, вряд ли она состоится на следующей неделе. По словам Ушакова, отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Блохин назвал прошедшие переговоры «транзитными».
«Это лишь начало подготовки к переговорному процессу. Эти переговоры лишь промежуточные, как одна ступенька к началу переговорного процесса. И, конечно, от этих переговоров многое зависело. Пока мы точно не знаем, когда и где Путин и Трамп встретятся. Но, по сути, на этой встрече как раз этот вопрос и обсуждался. То есть, это как бы транзитные переговоры. Реальные переговоры начнутся, когда Трамп с Путиным встретятся. Это лишь попытка разморозить немного российско-американские отношения и начать диалог. Начало положено и неплохое», - сказал он.
При этом, по словам Блохина, даже если США решат выйти из украинского конфликта, Киев сможет продержаться «по инерции» еще год-два с финансовой помощью европейских стран.
«Заморозка конфликта – это раздел Украины на зоны влияния, как разделены Северная и Южная Корея. С помощью переговоров они остановят продвижение российских войск, сохранят киевский режим, возьмут тайм-аут лет на 10-15. И, по сути, это отложенный конфликт, что ничего общего с целями СВО не имеет. Но это уже прогресс с точки зрения подходов. При Байдене была цель – нанесение России стратегического поражения на Украине, а сейчас это как бы заморозка конфликта. Но даже если США решатся выйти из этого конфликта, так как время тяжелое для Украины, не факт, что Европа не выйдет. Европа демонстрирует свое желание и дальше поддерживать Украину. И у Зеленского надежда только на европейских финансовых доноров. По инерции еще год-два они смогут поддерживать, Украина потеряет половину военной финансовой помощи. Но США – это не весь Запад, а только часть западного блока», - добавил собеседник агентства.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что Дональд Трамп решил включить ЕС в переговоры по Украине, чтобы не затягивать процесс, передает «Радиоточка НСН».
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