Путин объяснил, от чего зависит возможность встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили развитие ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин объяснил, что заставило Россию начать спецоперацию на Украине

В сообщении говорится, что глава российского государства изложил собеседнику «принципиальные оценки в связи со спецоперацией по защите республик Донбасса».

Российский лидер также отметил, что возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в ходе которых Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».

Ранее Путин заявил, что нет оснований полагать, что поведение европейских стран по отношению к России принципиально изменится, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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