Путин объяснил, от чего зависит возможность встречи с Зеленским

В сообщении говорится, что глава российского государства изложил собеседнику «принципиальные оценки в связи со спецоперацией по защите республик Донбасса».

Российский лидер также отметил, что возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в ходе которых Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».

Ранее Путин заявил, что нет оснований полагать, что поведение европейских стран по отношению к России принципиально изменится, сообщает RT.

