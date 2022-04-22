Путин объяснил, от чего зависит возможность встречи с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили развитие ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что глава российского государства изложил собеседнику «принципиальные оценки в связи со спецоперацией по защите республик Донбасса».
Российский лидер также отметил, что возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в ходе которых Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».
Ранее Путин заявил, что нет оснований полагать, что поведение европейских стран по отношению к России принципиально изменится, сообщает RT.
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