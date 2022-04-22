Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому кризису
Россия не хочет вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поэтому Евросоюз продолжит поддерживать Киев оружием. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По словам представителя ЕС, в сообществе готовы работать за столом переговоров «завтра, сейчас».
«Проблема в том, что [президент России Владимир] Путин говорит "нет"», — цитирует Борреля РИА Новости.
Дипломат отметил, что канцлер Австрии Карл Нехаммер после своего визита в Москву заявил о нежелании Путина вести переговоры и подготовке большого российского наступления на Донбассе.
Вместе с тем в ЕС надеются на окончание конфликта на Украине «как можно скорее» и хотят помочь Киеву «защититься от агрессии».
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