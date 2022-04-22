Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому кризису

По словам представителя ЕС, в сообществе готовы работать за столом переговоров «завтра, сейчас».

«Проблема в том, что [президент России Владимир] Путин говорит "нет"», — цитирует Борреля РИА Новости.

Дипломат отметил, что канцлер Австрии Карл Нехаммер после своего визита в Москву заявил о нежелании Путина вести переговоры и подготовке большого российского наступления на Донбассе.

Вместе с тем в ЕС надеются на окончание конфликта на Украине «как можно скорее» и хотят помочь Киеву «защититься от агрессии».

