Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

По его словам, это именно Киев не стремится к диалогу с Москвой.

«Если кто и отказывается - так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», - заключил Лавров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе «восстановление территориальной целостности», сообщает RT.