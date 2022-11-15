Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.
По его словам, это именно Киев не стремится к диалогу с Москвой.
«Если кто и отказывается - так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», - заключил Лавров.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе «восстановление территориальной целостности», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Аукцион в честь Иосифа Бродского пройдет в России
- Российские войска уничтожили в боях за Павловку до 1400 украинских военных
- Москалькова заявила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер»
- На аэродромах Южного военного округа оборудуют комнаты психологической разгрузки
- Ле Пен: Франция ответственна за продолжение конфликта на Украине
- «Попытка грабежа». В Кремле оценили резолюцию о выплате репараций Украине
- Рогов: Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей
- Кадыров заявил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
- Глава МОК заявил о важности участия в Олимпиаде конфликтующих стран
- Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru