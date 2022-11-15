Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.

На Украине заявили, что формула мирных переговоров с Россией остается прежней

По его словам, это именно Киев не стремится к диалогу с Москвой.

«Если кто и отказывается - так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», - заключил Лавров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе «восстановление территориальной целостности», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияМИД РФСергей Лавров
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