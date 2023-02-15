Лавров заявил, что Россия и Китай работают над упрочением стратегического партнерства
Россия и Китай работают над упрочением двустороннего стратегического партнерства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр иностранных дел, стратегическое партнерство РФ и КНР достигло исторически беспрецедентно высокого и доверительного уровня.
«Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры», — подчеркнул Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме, добавив, что это служит стабилизирующим фактором в международных делах.
Кроме того, министр сообщил, что Россия развивает отношения особого стратегического партнерства с Индией, а также укрепляет связи с другими странами, в том числе Бразилией, Ираном, Турцией, Саудовской Аравией.
Ранее замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Пекин и Москва постоянно укрепляют взаимное доверие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru