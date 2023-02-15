Лавров заявил, что Россия и Китай работают над упрочением стратегического партнерства

Как отметил министр иностранных дел, стратегическое партнерство РФ и КНР достигло исторически беспрецедентно высокого и доверительного уровня.

«Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры», — подчеркнул Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме, добавив, что это служит стабилизирующим фактором в международных делах.

Кроме того, министр сообщил, что Россия развивает отношения особого стратегического партнерства с Индией, а также укрепляет связи с другими странами, в том числе Бразилией, Ираном, Турцией, Саудовской Аравией.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Пекин и Москва постоянно укрепляют взаимное доверие.

