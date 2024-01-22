Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и не никогда от них не не отказывалась, сообщает РИА Новости.

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Выступая на заседании Совета безопасности ООН, он указал, что речь идёт именно о переговорах о преодолении насилия над украинским народом.

«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над её народом», - сказал российский министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к эскалации конфликта, и не предпринимает никаких попыток для того, чтобы завершить горячую фазу на территории европейской страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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