Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и не никогда от них не не отказывалась, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании Совета безопасности ООН, он указал, что речь идёт именно о переговорах о преодолении насилия над украинским народом.
«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над её народом», - сказал российский министр.
Ранее Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к эскалации конфликта, и не предпринимает никаких попыток для того, чтобы завершить горячую фазу на территории европейской страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru