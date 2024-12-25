Лавров заявил, что России не обязательно сразу отвечать на атаки Украины

России не обязательно сразу отвечать на атаки Украины по российской территории. Об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Комментируя удары украинской армии по Казани, Курской, Брянской и Белгородской областям, он указал, что можно подождать, руководствуясь при этом пословицей «Семь раз отмерь - один раз отрежь».

«Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», - заключил глава российского МИД.

Ранее в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по энергосистеме Украины высокоточным оружием и беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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