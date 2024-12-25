Лавров заявил, что России не обязательно сразу отвечать на атаки Украины
России не обязательно сразу отвечать на атаки Украины по российской территории. Об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Комментируя удары украинской армии по Казани, Курской, Брянской и Белгородской областям, он указал, что можно подождать, руководствуясь при этом пословицей «Семь раз отмерь - один раз отрежь».
«Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», - заключил глава российского МИД.
Ранее в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по энергосистеме Украины высокоточным оружием и беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин пообещал открыть 40 новых станций МЦД и метро к 2030 году
- Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде
- Продажи электромобилей с пробегом в ноябре выросли на 46%
- Дом Радио выпустил ограниченную серию квадратных виниловых пластинок
- Собянин анонсировал включение в реновацию «брежневских» домов 60-70 годов
- Лавров заявил, что России не обязательно сразу отвечать на атаки Украины
- Загрязнение мазутом дошло до побережья Новороссийска
- В Хакасии разрешили усыплять бездомных собак
- Путин: Борт МЧС с медиками вылетел на место крушения самолета в Казахстане
- СМИ: В Красноярске пропал без вести первоклассник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru