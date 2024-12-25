Лавров заявил, что России не обязательно сразу отвечать на атаки Украины

Комментируя удары украинской армии по Казани, Курской, Брянской и Белгородской областям, он указал, что можно подождать, руководствуясь при этом пословицей «Семь раз отмерь - один раз отрежь».

«Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», - заключил глава российского МИД.

Ранее в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по энергосистеме Украины высокоточным оружием и беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».