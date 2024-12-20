В военном ведомстве РФ сообщили, что 18 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Так, украинская армия использовала шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Российские военные применили ЗРК С-400 и «Бук-М3», а также ЗРПК «Панцирь». В Минобороны тогда указали, что действия ВСУ не останутся без ответа.

«Новые» украинские ракеты «Паляница» и «Пекло» могут быть модернизированными вариантами советских систем или старых западных ракет, заявил ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев «Радиоточке НСН».

