Лавров заявил, что РФ нужны конкретные дела в рамках черноморской инициативы
России в рамках черноморской инициативы нужны не пустые обещания, а конкретные дела. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что речь идёт о «доступе в порты, нормальных ставок фрахта, страхования и так далее».
«Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать», - заключил российский министр.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал черноморскую инициативу стратегическим успехом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru