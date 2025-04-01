Лавров заявил, что РФ нужны конкретные дела в рамках черноморской инициативы

России в рамках черноморской инициативы нужны не пустые обещания, а конкретные дела. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что речь идёт о «доступе в порты, нормальных ставок фрахта, страхования и так далее».

«Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать», - заключил российский министр.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал черноморскую инициативу стратегическим успехом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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