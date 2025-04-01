Лавров заявил, что РФ нужны конкретные дела в рамках черноморской инициативы

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что речь идёт о «доступе в порты, нормальных ставок фрахта, страхования и так далее».

«Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать», - заключил российский министр.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал черноморскую инициативу стратегическим успехом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».