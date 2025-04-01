Лавров рассказал о подготовке новой встречи представителей РФ и США

По его словам, Москва и Вашингтон продолжают работу над ликвидацией «так называемых раздражителей», которые мешают работе диппредставительств.

«Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнёров снять эти... препятствия», - заключил российский министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия передала США данные об атаках ВСУ по энергообъектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».