Лавров рассказал о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Готовится вторая встреча России и США в Стамбуле по нормализации работы посольств. Об этом журналистам заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Трамп пригрозил Путину «психологическим дедлайном» на прекращение огня

По его словам, Москва и Вашингтон продолжают работу над ликвидацией «так называемых раздражителей», которые мешают работе диппредставительств.

«Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнёров снять эти... препятствия», - заключил российский министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия передала США данные об атаках ВСУ по энергообъектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры