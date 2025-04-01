Лавров рассказал о подготовке новой встречи представителей РФ и США
Готовится вторая встреча России и США в Стамбуле по нормализации работы посольств. Об этом журналистам заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, Москва и Вашингтон продолжают работу над ликвидацией «так называемых раздражителей», которые мешают работе диппредставительств.
«Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнёров снять эти... препятствия», - заключил российский министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия передала США данные об атаках ВСУ по энергообъектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru