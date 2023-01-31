Лавров заявил, что получил послание от Блинкена
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от своего египетского коллеги Самеха Шукри «определённое послание» госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает РИА Новости.
По его словам, оно касается Украины и того, что «Россия должна прекратить и уйти».
«Господин министр сказал, что он передал определённое послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире... мы услышали в очередной раз... что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда всё будет хорошо», - рассказал Лавров.
Глава МВД РФ добавил, что «истинный интерес США и Запада» содержится во второй части призыва, которую озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что «Россия должна проиграть».
Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается вести переговоры на условиях, изложенных в «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.
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