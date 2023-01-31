Лавров заявил, что получил послание от Блинкена

По его словам, оно касается Украины и того, что «Россия должна прекратить и уйти».

«Господин министр сказал, что он передал определённое послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире... мы услышали в очередной раз... что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда всё будет хорошо», - рассказал Лавров.

Глава МВД РФ добавил, что «истинный интерес США и Запада» содержится во второй части призыва, которую озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что «Россия должна проиграть».

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается вести переговоры на условиях, изложенных в «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.

