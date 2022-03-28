Лавров заявил, что никакой изоляции России нет

Как отметил глава МИД, у России сохраняются добрые отношения «с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами». Лавров упомянул Африканский союз, сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отметив, что у Москвы есть и многие другие партнеры.

Кроме того, Лавров заявил, что Запад нацелен на сдерживание России «в стратегическом, геополитическом плане» путем введения санкций, поэтому «всегда будет найден повод» для антироссийских ограничений.

