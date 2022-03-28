Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
Речи об изоляции России не идет, у Москвы огромное количество партнеров по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.
Как отметил глава МИД, у России сохраняются добрые отношения «с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами». Лавров упомянул Африканский союз, сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отметив, что у Москвы есть и многие другие партнеры.
Кроме того, Лавров заявил, что Запад нацелен на сдерживание России «в стратегическом, геополитическом плане» путем введения санкций, поэтому «всегда будет найден повод» для антироссийских ограничений.
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