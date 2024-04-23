Лавров посоветовал европейцам почитать Гоголя, Булгакова и Достоевского

Европейским читателям следует ознакомиться с романом Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом испанской газете Vanguardia заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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В честь Всемирного дня книги, который отмечается 23 апреля, издание провело опрос среди мировых политических деятелей. В частности, их просили назвать авторов, чьи произведения необходимо прочитать в обязательном порядке.

Лавров, кроме Достоевского, также рекомендовал европейцам прочесть «Тараса Бульбу» Николая Гоголя, «Белую Гвардию» Михаила Булгакова и «Остров Крым» Василия Аксенова.

Ранее сервис Литрес и книжная сеть «Читай-город» провели опрос и выяснили, что большинство россиян (96%) когда-либо пренебрегали сном из-за интересной книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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