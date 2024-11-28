Лавров заявил, что если долго испытывать терпение, оно заканчивается

Если долго испытывать терпение, чем являются удары Киева ракетами ATACMS американского производства, то оно обязательно заканчивается, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Переданные США Киеву ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

По его словам, «терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается».

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ обвинил НАТО в стремлении к глобальному доминированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:РакетыУкраинаМИД РФСергей Лавров

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