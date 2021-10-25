Лавров завил об отсутствии отношений между НАТО и РФ

При этом Лавров назвал генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга своим другом. Лавров подчеркнул, что НАТО как организация сама решила отказаться от «дружбы» с Россией и Китаем, признав их угрозой для безопасности своих стран-участниц.

«Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира» - цитирует министра РИА Новости.

Ранее политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что современная позиция НАТО может привести к краху системы международных отношений.

