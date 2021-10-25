Лавров завил об отсутствии отношений между НАТО и РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, поскольку они отсутствуют. Об этом министр заявил в ходе переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

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При этом Лавров назвал генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга своим другом. Лавров подчеркнул, что НАТО как организация сама решила отказаться от «дружбы» с Россией и Китаем, признав их угрозой для безопасности своих стран-участниц.

«Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира» - цитирует министра РИА Новости.

Ранее политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что современная позиция НАТО может привести к краху системы международных отношений.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровНорвегияНАТО
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