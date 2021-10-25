НАТО в помощь: Киев пригрозил Москве ракетами и «концом армии»
Власти Украины вновь делают резкие заявления и очень рассчитывают, что им поможет НАТО. Но эксперты НСН уверены, что ВСУ и НАТО просто несовместимы.
Украина работает над собственной ракетной программой, и Киев может использовать её для давления на Москву. С таким громким заявлением выступил внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он подчеркнул, что в ответ на действия Кремля оперативно-тактические ракеты могут быть направлены на Москву. Также в эфире телеканала «Дом» Арестович отметил, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации».
При этом, украинские власти неоднократно заявляли, что рассчитывают на поддержку НАТО. В МИД России на это реагируют утверждениями о том, что любой шаг относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе повлечет за собой реакцию со стороны РФ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что перспектива вступления Украины в НАТО стала бы худшим сценарием. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это «выходит за красные линии национальных интересов России». При таком сценарии РФ может принять «активные меры» для обеспечения своей безопасности. Вместе с тем, ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что РФ «никому не угрожает» и не представляет опасности для Европы.
Между тем, военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал некоторые подвижки в развитии украинской армии, но категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к вступлению в НАТО на 8,5-9 баллов по десятибалльной шкале.
«Очень оптимистический мужчина пан Хомчак. Тут надо понимать две вещи. В сравнении с 2014 годом украинская армия проделала огромную эволюцию, это правда и это не надо отрицать. Они разобрались со структурой и гораздо более оптимально используют свои довольно скромные ресурсы. Они действительно наладили выпуск части техники – как правило, это отреставрированная советская, но она есть. Короче, это не те вооруженные силы, которые в 2014 году можно было разгонять силами ополчения и "ихтамнетов". Но украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники и которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы», - заметил он.
По оценке Норина, украинская армия сейчас не дотягивает до уровня Североатлатического военного альянса.
Кстати, в Киеве высказываются и мысли о том, что власти Украины смогут вернуть Крым и Донбасс с помощью «наработанного сценария» и использования современных форм вооружения и стратегий. С таким заявлением выступил бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — считает Аваков.
Он предлагает привлечь к решению вопроса о «возвращении» территорий международных партнеров — «структуры ООН, НАТО, Европейский Союз, США, Великобританию, Францию, Канаду, Германию, Италию, Японию и многих других».
Однако всё это – не больше, чем просто заявления накануне нового политического сезона на Украине. Такой точки зрения придерживается политолог, председатель Крымской региональной общественной организации (КРОО) «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что на Украине понимают, что возвращение Крыма военным путем невозможно, но местные политики продолжают использовать эту тему для достижения своих личных целей.
«Я думаю, причина этого заявления – попытка приобрести политический вес накануне нового политического сезона на Украине. На мой взгляд, Авакова вывели из украинской власти для того, чтобы предотвратить падение его рейтинга. Вероятно, он может рассматриваться в будущем как один из претендентов на кресло главы государства. Будучи членом команды президента Зеленского, его потенциальные шансы на президентскую булаву ничтожны, поэтому, вероятно, американцы убрали Авакова с поста министра внутренних дел для того, чтобы через некоторое время он продолжил свою политическую карьеру уже в новом статусе. Ему необходимо обозначать свою позицию среди украинских интегральных националистов, ему надо показывать, что он свой», - заявил Мезюхо.
По его словам, украинские политики для продвижения по карьерной лестнице на первом этапе вынуждены делать громкие заявления, касающиеся внешней политики.
А пока заявления о расстановке сил в правительстве сделал глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия. Он рассказал, что президент Украины уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, что депутаты могут заменить до пяти министров. В частности, это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная.
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