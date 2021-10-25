НАТО в помощь: Киев пригрозил Москве ракетами и «концом армии»

Украина работает над собственной ракетной программой, и Киев может использовать её для давления на Москву. С таким громким заявлением выступил внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он подчеркнул, что в ответ на действия Кремля оперативно-тактические ракеты могут быть направлены на Москву. Также в эфире телеканала «Дом» Арестович отметил, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации».

При этом, украинские власти неоднократно заявляли, что рассчитывают на поддержку НАТО. В МИД России на это реагируют утверждениями о том, что любой шаг относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе повлечет за собой реакцию со стороны РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что перспектива вступления Украины в НАТО стала бы худшим сценарием. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это «выходит за красные линии национальных интересов России». При таком сценарии РФ может принять «активные меры» для обеспечения своей безопасности. Вместе с тем, ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что РФ «никому не угрожает» и не представляет опасности для Европы.

Между тем, военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал некоторые подвижки в развитии украинской армии, но категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к вступлению в НАТО на 8,5-9 баллов по десятибалльной шкале.

«Очень оптимистический мужчина пан Хомчак. Тут надо понимать две вещи. В сравнении с 2014 годом украинская армия проделала огромную эволюцию, это правда и это не надо отрицать. Они разобрались со структурой и гораздо более оптимально используют свои довольно скромные ресурсы. Они действительно наладили выпуск части техники – как правило, это отреставрированная советская, но она есть. Короче, это не те вооруженные силы, которые в 2014 году можно было разгонять силами ополчения и "ихтамнетов". Но украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники и которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы», - заметил он.

По оценке Норина, украинская армия сейчас не дотягивает до уровня Североатлатического военного альянса.