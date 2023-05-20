Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западный трек в российской внешней политике полностью исчерпан. Об этом глава ведомства сказал во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Дипломат подчеркнул, что Россия вступила в противостояние с США, ЕС и НАТО.
Накануне Лавров выступил на заседании Совбеза ООН. Во время приветственного слова он посоветовал "Западному меньшинству" вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По его словам, Соединённые Штаты разрушают глобализацию, которую превозносили как высшее благо всего человечества, а основные силы США и их союзники бросили на подрыв многосторонности в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru