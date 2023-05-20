Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал

Дипломат подчеркнул, что Россия вступила в противостояние с США, ЕС и НАТО.

Накануне Лавров выступил на заседании Совбеза ООН. Во время приветственного слова он посоветовал "Западному меньшинству" вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По его словам, Соединённые Штаты разрушают глобализацию, которую превозносили как высшее благо всего человечества, а основные силы США и их союзники бросили на подрыв многосторонности в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

