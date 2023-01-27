Берлин извинился перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова
Министерство иностранных дел ФРГ принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за сообщение в Twitter о визите главы российской дипломатии Сергея Лаврова в ЮАР, сообщает РИА Новости.
«Ваша точка зрения принята, извините. Мы ценим наших африканских партнеров», — заявили в Германии.
МИД ФРГ отмечает, что под «леопардами» изначально подразумевали немецкие танки Leopard 2, которые власти германии планируют отправить Киеву.
Ранее внешнеполитическое ведомство Германии опубликовало сообщение о том, что Лавров приехал на континент не для того, чтобы смотреть на «леопардов», а для того, чтобы заявить о намерении украинских властей «уничтожить все русское».
В ответ пресс-секретарь Африканского союза заявила, что комментарий Берлина расценивается как насмешка над регионом и местными жителями.
Лавров заявил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- В Запорожье заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС назвали провокацией
- Берлин извинился перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова
- Билл Гейтс назвал правительство Украины коррумпированным
- Рябков заявил, что контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона
- В Пентагоне заявили, что Украина получит версию танков Abrams М1А2
- Слуцкий: Даже все оружие мира не помешает России победить нацизм на Украине
- Массовая автоавария с участием 16 машин произошла в Подмосковье
- В МЧС рассказали об экстренном предупреждении о гололедице в Москве
- МАГАТЭ: мощные взрывы зафискированы в районе Запорожской АЭС
- Женщина погибла в автоаварии с автобусом в Ленобласти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru