«Ваша точка зрения принята, извините. Мы ценим наших африканских партнеров», — заявили в Германии.

МИД ФРГ отмечает, что под «леопардами» изначально подразумевали немецкие танки Leopard 2, которые власти германии планируют отправить Киеву.

Ранее внешнеполитическое ведомство Германии опубликовало сообщение о том, что Лавров приехал на континент не для того, чтобы смотреть на «леопардов», а для того, чтобы заявить о намерении украинских властей «уничтожить все русское».

В ответ пресс-секретарь Африканского союза заявила, что комментарий Берлина расценивается как насмешка над регионом и местными жителями.

Лавров заявил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

