Лавров: Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли

Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Прямые поставки фруктов в РФ из ЮАР по морю возобновлены спустя 30 лет

По его словам, «все это реально», партнеры России хотят сотрудничать по-честному, а не быть жертвами недобросовестной конкуренции.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЮАРСергей Лавров
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