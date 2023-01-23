Лавров: Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли
Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
По его словам, «все это реально», партнеры России хотят сотрудничать по-честному, а не быть жертвами недобросовестной конкуренции.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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