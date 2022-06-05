Лавров: Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Через день Запад запретил продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в населенном пункте Буча, которая очевиднейшим образом была инсценирована», — заявил глава российской дипломатии.

Он отметил, что США и Великобритания используют Украину в качестве разменной монеты.

Ранее Лавров заявил, что киевские власти переходят все рамки приличия. По его словам, требуя от стран Запада поставок реактивных систем залпового огня Украина, тем самым, может втянуть их в военные действия.

