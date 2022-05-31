Король Бахрейна обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

По данным агентства, шейх Хамад бен Иса Аль Халифа призвал Лаврова к дипломатическому разрешению конфликта на Украине ради безопасности и стабильности Европы и мира.

Ранее, в понедельник, король оценил визит Лаврова в такое непростое время и с сожалением высказался о столь краткосрочном пребывании российской делегации в Манаме.



Также сообщается, что во вторник Лавров встретится с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

