Король Бахрейна обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прибывшим в Манаму с рабочим визитом, конфликт на Украине. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство, передает ТАСС.

Король Бахрейна принял Лаврова в Манаме

По данным агентства, шейх Хамад бен Иса Аль Халифа призвал Лаврова к дипломатическому разрешению конфликта на Украине ради безопасности и стабильности Европы и мира.

Ранее, в понедельник, король оценил визит Лаврова в такое непростое время и с сожалением высказался о столь краткосрочном пребывании российской делегации в Манаме.

Также сообщается, что во вторник Лавров встретится с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей ЛавровУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры