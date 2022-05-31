Король Бахрейна обсудил с Лавровым ситуацию на Украине
Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прибывшим в Манаму с рабочим визитом, конфликт на Украине. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство, передает ТАСС.
По данным агентства, шейх Хамад бен Иса Аль Халифа призвал Лаврова к дипломатическому разрешению конфликта на Украине ради безопасности и стабильности Европы и мира.
Ранее, в понедельник, король оценил визит Лаврова в такое непростое время и с сожалением высказался о столь краткосрочном пребывании российской делегации в Манаме.
Также сообщается, что во вторник Лавров встретится с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.
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